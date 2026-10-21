مصر تتأهل لكأس العالم لكرة الصالات بفوز عريض على الجزائر

حجز منتخب مصر لكرة الصالات مقعده في كأس العالم 2028، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره الجزائري بنتيجة 8-1، ليحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، ويحسم المواجهة بفوز كبير على المنتخب الجزائري.

وضمن الفراعنة التأهل إلى مونديال 2028، إلى جانب منتخبي المغرب وأنجولا، طرفي المباراة النهائية للبطولة، التي تُقام في وقت لاحق.

وكان منتخب مصر قد أنهى منافسات المجموعة الثانية في المركز الثاني، بعدما حقق الفوز على موزمبيق وتنزانيا، فيما خسر أمام أنجولا، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام المغرب بنتيجة 6-0 في الدور نصف النهائي.

في المقابل، احتل منتخب الجزائر المركز الثاني في المجموعة الأولى، بعد فوزه على ليبيا وزامبيا وخسارته أمام المغرب، قبل أن يخسر أمام أنجولا بنتيجة 3-2 في الدور نصف النهائي.

ويملك منتخب مصر لكرة الصالات سجلًا مميزًا في البطولة القارية، بعدما توج باللقب ثلاث مرات أعوام 1996 و2000 و2004.