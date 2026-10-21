أكد جيمس ويلسون، لاعب هارتس الإسكتلندي، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، كان من اللاعبين الذين نشأ على مشاهدتهم عبر شاشات التلفزيون، معربًا عن فخره وحماسه لفكرة اللعب معه على أرض الملعب.

وقال ويلسون، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريقين: «نشأنا ونحن نشاهد محمد صلاح عبر شاشات التلفزيون، وسيكون اللعب معه على أرض الملعب نفسها مصدر فخر لي. أنا متحمس للغاية لهذه التجربة».

وعن استعداده لمواجهة دفاع طرابزون سبور، أوضح لاعب هارتس: «أحاول تنفيذ ما يطلبه مني مدربي، وأستمتع بوجودي في مكاني الحالي وبطريقة لعبي، ولا أفكر في هذه الأمور في الوقت الراهن».

وأضاف: «إذا عدنا إلى ديارنا بنتيجة جيدة من طرابزون، فسنشعر بالاطمئنان. سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير، وفي ملعب كبير».

واختتم ويلسون تصريحاته قائلًا: «أشعر بالفخر لممارسة كرة القدم، ولإتاحة الفرصة لي للمشاركة في مباراة كبيرة كهذه. أنا سعيد للغاية لأنني أصنع ذكريات جميلة».

ويستضيف طرابزون سبور نظيره هارتس الإسكتلندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.