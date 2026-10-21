فرنسا 24: ماكرون يتهم ترامب ونتنياهو بترويج معلومات مضللة عن أحداث الشغب في فرنسا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بترويج معلومات مضللة بشأن أعمال الشغب في فرنسا، مستندين إلى مقاطع فيديو مزيفة مولدة بالذكاء الاصطناعي، بحسب شبكة «فرانس 24».

وأشارت الشبكة إلى أن تصريحات ماكرون جاءت، الأربعاء، خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة، في أعقاب أعمال عنف ونهب اندلعت على هامش احتجاجات واسعة في فرنسا ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضافت أن ماكرون انتقد قادة لم يسمهم مباشرة، في إشارة بدت موجهة إلى الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، متهمًا إياهم باستغلال الاضطرابات الفرنسية لتحقيق مكاسب سياسية في ظل الاستعدادات لانتخابات في بلديهما.

ولفتت «فرانس 24» إلى أن الاحتجاجات شهدت مشاركة مئات الآلاف في مظاهرات سلمية ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تطغى أعمال الشغب والنهب والاشتباكات مع الشرطة في عدد من المدن على جانب من التحركات الاحتجاجية.

وخلصت الشبكة إلى أن تصريحات ماكرون تعكس تصاعد الجدل بشأن دور المعلومات المضللة والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي في تشكيل الروايات السياسية حول الاضطرابات، وسط اتهامات باستغلال الأحداث الداخلية الفرنسية في الحملات السياسية خارج البلاد.