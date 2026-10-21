وزير الخارجية: مصر تواجه عاصفة مكتملة الأركان بفعل أحزمة النار باتجاهاتها الاستراتيجية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، إن مصر تواجه حاليًّا عاصفة مكتملة الأركان، مؤكدا أن مصر لم تمر سواء في العصر القديم أو الحديث أو المعاصر لم تمر بأزمات وأحزمة نار تأتي من كل الاتجاهات الاستراتيجية كما تواجهه حاليًّا.

وأضاف خلال جلسة "أمن الوطن والمواطن"، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوضع شديد الالتهاب في الاتجاه الشرقي سواء فيما يتعلق بغزة أو فلسطين وسوريا ولبنان وإيران أو غيرها، وفي الاتجاه الغربي جراء الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي وهي منطقة هشة وشديدة الأهمية.

ولفت إلى أن التحديات من الاتجاه الجنوبي هي الأكثر خطورة جراء الأوضاع في الدول المجاورة ومنطقة القرن الإفريقي، مؤكدا أن كل هذه القضايا تمس الأمن القومي المصري.

ونوه إلى أن الاتجاه الاستراتيجي الشمالي يشهد أيضًا مشكلات تتعلق بترسيم الحدود البحرية مع وجود مخزونات كبيرة من الغاز أو البترول ولا توجد اتفاقيات لترسيم الحدود خاصة في منطقة شرق المتوسط.

وأكد أنه لولا جاهزية مصر وقوة مؤسساتها وحكمة ورشادة القيادة المصرية لما استطاعت إدارة سياسة خارجية تحظى بالتقدير إقليميًّا ودوليًّا، مؤكدا أن الكل يتحدث عن مصر ورئيسها كصانع للسلام وأن مصر ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن مصر من الدول القليلة التي تدير علاقاتها وسياساتها الخارجية بعيدًا عن الاستقطاب، في ظل وجود حالة شديدة من الاستقطاب تواجه العلاقات الدولية لكن مصر من الدول القليلة التي لديها شراكات استراتيجية بين دول يغلب على علاقاتها طابع العداء مثل علاقات مصر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه وجود علاقات استراتيجية مع الصين وروسيا.

وأوضح أن مصر لديها أيضًا شراكات مع القوة المتوسطة، مؤكدا أن المستقبل لنظام دولي متعدد الأقطاب تكون فيه للقوى متوسطة الحجم دورًا رئيسيًّا.

ولفت إلى أن مصر تدير العلاقات بحكمة وفقًا للعقيدة التي أرساها الرئيس السيسي، وهي عقيدة الاتزان الاستراتيجي، بما يعني الاشتباك وأن يكون للدول مواقف محددة حال وقوع خرق لقواعد القانون الدولي.