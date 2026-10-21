الرئيس السيسي عن مخططات استهداف الشرطة: كل الأقسام في سيناء ضُربت تمهيدا لإعلان الدولة الإسلامية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وزارة الداخلية تعرضت للاستهداف في 2011 بهدف إسقاطها كمؤسسة.

وأضاف خلال جلسة «أمن الوطن والمواطن»، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر: «ضُرِبَت كل الأقسام في سيناء تمهيدًا لإعلان الدولة الإسلامية.. وكانت هناك خطة شاملة قبل 2011 بخمس أو ست سنوات تضمنت بناء تنظيمات مسلحة ومتطرفة في رفح والشيخ زويد والعريش».

وأوضح أنه كان هناك شكل من أشكال عدم السيطرة والانفلات قبل 2011 هناك، مؤكدا أن هذا كان عبارة عن إرهاصات لتنفيذ المخطط.

وأشار إلى أن الاستهداف كان لجناحي الأمة وهما وزارة الداخلية والقوات المسلحة، مؤكدا أن الاستهداف لم يكن ماديًّا فقط لكن أيضًا بمحاولة التقليل من كفاءتهم وجدراتهم.

ولفت إلى أنه طالما تحلت مؤسسات الدولة بالقوة يكون من الصعب أو من المستحيل سقوطها.

واستكمل: «تم تدمير المراكز والأقسام والمديريات وتم توريط الشرطة مع بناء سلبي استمر سنوات قبل هذه العملية بهدف هدم صورة الشرطة لدى المواطن حتى يسهل تدميرها».

ونوه إلى أن الجزء الآخر في وزارة الداخلية كان شخصية فرد الشرطة، سواء ضابط أو معاون خدمة أو غيرهما من الدرجات، مؤكدا أنه تم العمل على إعادة تطوير وتحديث هذه الشخصية وبنائها بما يليق مع التطورات الجديدة والمستهدف منها.