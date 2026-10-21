سي إن إن: ترامب يدعم تطوير حقل غاز جديد في بحر الشمال وسط انتقادات بيئية

رحّب رئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقرار بريطانيا الموافقة على تطوير حقل «جاكدَو» للغاز في بحر الشمال، داعيًا إلى تكثيف عمليات التنقيب، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأشارت الشبكة، إلى أن ترامب دعا عبر منصة «تروث سوشيال» الأربعاء، إلى استغلال موارد بحر الشمال بأقصى طاقة ممكنة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي وارتفاع الأسعار على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

وأضافت أن الحكومة البريطانية تتوقع أن يرفع الحقل إنتاج الغاز المحلي بنحو 6% عند بلوغه ذروة الإنتاج، وأن يدعم الإمدادات لمدة تصل إلى 11 عامًا، فضلًا عن إضافة نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني إلى الاقتصاد وحماية مئات الوظائف.

وأوضحت الشبكة أن المشروع يواجه انتقادات من جماعات بيئية ترى أن التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري يتعارض مع أهداف مكافحة تغير المناخ، رغم تأكيد الحكومة البريطانية أن تطوير الحقل يتماشى مع التزاماتها بخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.

ولفتت سي إن إن إلى أن زيادة الإنتاج المحلي لن تؤدي بالضرورة إلى خفض ملموس في فواتير الطاقة، نظرًا لارتباط أسعار الغاز البريطانية بالأسواق الأوروبية والعالمية.

وخلصت الشبكة إلى أن القرار يعكس التحدي الذي تواجهه بريطانيا في الموازنة بين تعزيز أمن الطاقة وحماية الوظائف من جهة، والوفاء بالتزاماتها المناخية والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة من جهة أخرى، في ظل استمرار الجدل بشأن تطوير حقول جديدة للنفط والغاز، بينها حقل «روزبانك» قبالة السواحل الاسكتلندية.