الرئيس السيسي: فكرة مراكز الإصلاح والتأهيل كانت نابعة من منظور أخلاقي وديني وإنساني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فكرة مراكز الإصلاح والتأهيل كانت نابعة من منظور أخلاقي وديني وإنساني.

وأضاف خلال جلسة «أمن الوطن والمواطن»، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر، أن الفكرة جاءت انطلاقًا من عدم معاقبة الفرد مرتين، وتابع: "هو خد عقوبة الاحتجاز في السجن وفكرنا إننا نعمل أفكار لإعادة بناء الشخصية وترميمها ليكون عنصرًا صالحًا في المجتمع بعد خروجه".

وأشار إلى أن هذه المراكز تكلفت الكثير، ودعا لتنظيم جولات للمواطنين بما في ذلك شباب الجامعات لرؤية هذه المراكز، التي بذلت فيها الدولة جهودًا كبيرة ليس فقط على الصعيد الإنشائي لكن أيضًا عبر تغيير بيئة الاحتجاز.

واستكمل: «قلت لوزير الداخلية الـ48 سجن اللي كانوا عندكم مش هينفعوا.. إحنا دولة ظروفها الاقتصادية صعبة ومحدش بيعمل كده إلا إذا كان حجم الضرر بسبب الواقع اللي كان موجود كانت تكلفته أكبر كثيرًا من اللي بنعمله».

ولفت إلى أن حجم الضرر الذي نجم عن الواقع الذي كان موجودًا قبل 2011 كان ضخمًا جدًا، وكان لابد إجراء إنتاج آخر لهذا الجناح الأمني ليخرج في ثوب جديد، لكن هذا الثوب يتم أيضًا استهدافه.

ودعا الرئيس السيسي، وزارة الداخلية والقوات المسلحة لوضع أفكار ومبادرات للتواصل المستمر مع الشعب لأن بناء الانطباع السلبي ومحاولة الفصل بين مؤسسات الدولة والشعب لن تنتهي، ما يستلزم وجود مثل هذه المبادرات التي يتم تطويرها باستمرار.



