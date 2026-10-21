الفار يُنقذ حكم القمة السلوفيني من خطأ كارثي بدوري الأبطال

أنقذت تقنية الفيديو "فار" الحكم السلوفيني رادي أبرانوفيتش من السقوط في هفوة قاتلة، خلال مباراة جالاتا سراي التركي وليل الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب ليل، وفي الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة للتعادل 1-1 احتسب أبرانوفيتش – الذي اعترض الزمالك على قراراته بشدة – ركلة جزاء لصالح النيجيري فيكتور أوسيمين.

وانطلق أوسيمين في الدقيقة 27 ليتابع تمريرة في موقف انفراد، لكن حارس ليل سبقه وأمسك بالكرة ليسقط أوسيمين، ويحتسب الحكم ركلة جزاء وسط اعتراضات من لاعبي الفريق الفرنسي.

ودون تردد أشار الحكم إلى علامة الجزاء، لكن تقنية الفيديو منحت الحكم فرصة لتصحيح الخطأ والعدول عن قراره، ليشير بعدم وجود مخالفة.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بثنائية نظيفة يوم 11 أكتوبر، حيث كان الزمالك قد اشتكى من عدم احتساب ركلة جزاء للاعبه الأنجولي شيكو بانزا، بسبب دفع من المغربي أشرف داري، كذلك لم يحتسب الحكم السلوفيني كرة أخرى تعرض فيها نفس اللاعب للدفع من مروان عطية لاعب الأهلي، وأشار إلى ركلة مرمى بعد خروج الكرة إلى خارج الخطوط.