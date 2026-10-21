 الأهلي ينظم احتفالية كبيرة لأبطال إفريقيا لكرة اليد رجال وسيدات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي ينظم احتفالية كبيرة لأبطال إفريقيا لكرة اليد رجال وسيدات

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 8:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 8:29 م

يقيم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، احتفالية كبرى مساء غدٍ الخميس، لتكريم فريقي كرة اليد «رجال وسيدات»، بعد الإنجازات التي حققها الفريقان خلال الفترة الأخيرة.

يأتي التكريم بعد تتويج فريق رجال كرة اليد ببطولة إفريقيا للأندية، التي أقيمت في أنجولا، للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ النادي، وحصوله أيضًا على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها مصر مؤخرًا.

كما يحتفي مجلس إدارة الأهلي بالفريق الأول لكرة اليد سيدات، بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للأندية، التي أقيمت في أنجولا، للمرة الثانية في تاريخ النادي، ليواصل الفريقان تحقيق الإنجازات ورفع اسم النادي في المحافل القارية والدولية.


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