ثنائي هجومي في تشكيل القناة أمام الأهلي بالدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن عبد الناصر محمد، المدير الفني لنادي القناة، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع ضيفه القناة في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يحتل القناة المركز الثالث عشر، برصيد 7 نقاط.

ويدخل فريق القناة مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أسامة النجار - إبراهيم سامي - محمد الشبيني و مهاب سامي.

خط الوسط: محمد صادق - محمود بحيري - حافظ إبراهيم و محمود هاني.

الهجوم: حازم أبو سنة و ماوولي واياو.