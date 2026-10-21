السيسي: الجهد العسكري المصري مخصص للدفاع عن أراضي السعودية ولا يشمل الهجوم على اليمن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجهد العسكري المصري مخصص للدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية، ولا يشمل شن هجوم على اليمن، موضحًا أن المقصود هو الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها.

وأضاف الرئيس، خلال مشاركته في جلسة «أمن الوطن والمواطن» بمنتدى مصر 2026، أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، مشددًا على أن استقرار الأشقاء في الخليج أمر يخص مصر من منظور الأمن القومي.

وأكد الرئيس إلى ضرورة استعادة الاستقرار في جميع الدول العربية، بما في ذلك السودان وليبيا والصومال، مؤكدًا أن وقوف مصر مع دول الخليج يأتي امتدادًا للأمن القومي العربي المشترك.

وشدد الرئيس على ضرورة الاستمرار في تقوية الدولة المصرية، وأن يكون الرأي العام صلبًا وقويًا، في ظل كثرة المخاطر التي تواجه المنطقة، والتي لا تقتصر على السد الإثيوبي.

وأضاف أن الجهد العسكري المصري قد يمتد للدفاع عن أراضي أي دولة عربية أخرى إذا طلبت من مصر ذلك، مؤكدًا أن هذا الجهد لا يمتد إلى خارج حدود مصر أو حدود أي دولة شقيقة تحرص مصر على أمنها واستقرارها.