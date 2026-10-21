 تعديل مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعديل مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 7:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 7:10 م

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بشأن تعديل جدول مباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، وتحديدًا من الجولة الثانية حتى الخامسة.

جاءت مواعيد مباريات الفريق على النحو التالي:

الجولة الثانية:  أبو قير للأسمدة وسيراميكا كليوباترا .. 3 نوفمبر .. ستاد الإسكندرية .. الخامسة مساءً

الجولة الثالثة: سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة .. 3 ديسمبر .. ستاد هيئة قناة السويس .. الثامنة مساءً

الجولة الخامسة: منتخب السويس بتروجت وسيراميكا كليوباترا .. 19 يناير .. ستاد السويس الجديد .. الثامنة مساءً


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