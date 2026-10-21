وزير المالية الفرنسي يعرب عن ثقته في قدرة بلاده على إقرار ميزانية العام المقبل

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، بأنه واثق في قدرة بلاده على إقرار ميزانية العام المقبل، مستشهدا بالصلاحيات الدستورية التي تتمتع بها الحكومة في حال لم يتوصل البرلمان إلى اتفاق بشأن مشروع القانون.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن ليسكور قوله في مقابلة أجراها مع إذاعة "آر تي إل" الفرنسية، اليوم الأربعاء: "أنا مقتنع بذلك لأننا ليس لدينا خيار، وإننا لدينا الأدوات اللازمة من أجل إقرارها، لذلك فأنا واثق من أننا سننجح".

وتناقش الجمعية الوطنية الفرنسية حاليا الميزانية الخاصة بالعام المقبل. ويتضمن مشروع القانون الحكومي إجراءات بقيمة 43 مليار يورو (48 مليار دولار) لخفض العجز وتهدئة مخاوف الأسواق المالية بشأن المالية العامة للبلاد.

ويبدو أنه من الصعب التوصل إلى حل وسط يسمح بتمرير مشاريع القوانين عن طريق التصويت، في ظل برلمان منقسم بشدة. وقد يكون الأمر أكثر صعوبة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بعد ستة أشهر فقط.