قالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مينيون هيوستن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع روسيا "دون التوصل لاتفاق سلام" مع أوكرانيا، معربةً في الوقت نفسه عن استعداد إدارة الرئيس دونالد ترمب للتفاوض مع إيران لـ"عدم امتلاك سلاح نووي"، مشيرةً إلى عدم وجود رغبة في رؤية مواصلة طهران برنامجها للصواريخ الباليستية.

وتحدثت هيوستن عن أجندة ترمب الطموحة بشأن إنهاء الحروب في العالم، وعن جهود إدارته خلال الأيام الـ 100 الأولى من ولايته منذ يناير الماضي، قائلة: "نحتفل اليوم بمرور 100 يوم على تولي هذه الإدارة، ونُقرّ جميعاً بالجهود الجبارة التي بذلتها لتحقيق وقف إطلاق النار في عدة أماكن حول العالم"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضافت: "نحن الآن أقرب من أي وقت مضى، نرى تحركات حقيقية وملموسة نحو السلام، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل.. ونُدرك ذلك، ونُقرّ به، وسنواصل تركيزنا الشديد وانخراطنا على أعلى المستويات فيما يتعلق بهذا الجهد".

ورداً على سؤال بشأن التطورات الأخيرة في المفاوضات الأميركية مع روسيا بشأن أوكرانيا، وإمكانية انسحاب الولايات المتحدة منها، أجابت هيوستن: "كان الرئيس ووزير الخارجية واضحين للغاية، نريد أن نرى نهاية لهذه المعاناة، ونهاية للموت، وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأكدت أن "هذه أولوية الإدارة، ولا تزال أولوية لكل مواطن أميركي، وكذلك لشركائنا الأوروبيين وشركائنا حول العالم"، مشيرة إلى أن بلادها "كانت واضحة جداً بشأن الحاجة إلى تسوية، ورؤية نهاية تفاوضية لهذه الحرب، وهذا يعني أنه يتعين اتخاذ قرارات صعبة للغاية".

لا تطبيع دون اتفاق

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "قال هذا إنه أسبوع حاسم لنرى أفعالاً، لا مجرد أقوال"، معتبرة أن الوزير "ذكّر العالم بأن هذه الإدارة كانت شديدة التركيز خلال هذه الأيام الـ100 الأولى، والآن نريد أن نرى كلا الطرفين يتخذان موقفاً، ويتفاوضان لإنهاء هذا السلام".

وتابعت: "نحن أقرب من أي وقت مضى، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها.. وقد خصصنا الكثير من الموارد والوقت على أعلى المستويات، لكن القرار يعود للأطراف، ونريد أن نرى الأطراف تجلس على طاولة المفاوضات".

قال الناطق باسم الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تتوقع أن تُثمر الجهود الأميركية في عملية السلام مع أوكرانيا، موضحاً دعم الرئيس فلاديمير بوتين لمبادرة الهدنة.

وعن إمكانية إعادة إرساء العلاقة مع روسيا دون اتفاق سلام مع أوكرانيا، لفتت هيوستن، إلى أن "موقف الولايات المتحدة هو أننا لن نُطبّع العلاقات مع روسيا دون اتفاق سلام".

وأكدت أن "الاتفاق أولوية، وهو مهم لنا"، وأردفت: "لقد أوضحنا علناً.. أن اتفاق السلام هو ما نسعى إليه، وكذلك التفاوض لإنهاء هذه الحرب، ووقف المعاناة".

المفاوضات مع إيران

وفي سؤال عن سبب التحول في موقف الإدارة الأميركية من الرفض الكامل لبرنامج إيران النووي إلى القبول ببرنامج نووي مدني، قالت هيوستن: "أود تذكير الجميع بأن إيران دولة رائدة في رعاية الإرهاب، وأنها ارتكبت فظائع حول العالم، وانتهاكات لحقوق الإنسان تُسبب معاناة جماعية وعدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا السبب لا تستطيع إيران امتلاك سلاح نووي، وقد كنا واضحين تماماً في هذا الشأن".

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية "كانت واضحة تماماً بأن امتلاك سلاح نووي سيُزعزع الاستقرار، ولا أحد يريد أن يرى استخدام الطاقة بهذه الطريقة، ولا أحد يريد أن يرى إيران تستمر في الوصول إلى برنامج الصواريخ الباليستية من أجل التصعيد النووي"، متحدثة عن قرب طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأشارت هيوستن إلى أن ترمب "تحدّث عن إمكانية إبرام صفقة، وصرّح بأنه إذا أرادت إيران إبرام صفقة، فهو مستعد لذلك"، واصفة الجولات السابقة من المحادثات مع طهران بأنها "بنّاءة ومباشرة وغير مباشرة".