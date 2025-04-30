وصف الإعلامي خالد أبو بكر، الوضع الاقتصادي الراهن لمصر بأنه مرحلة «بداية الاستقرار»، قائلا: «إذا كنا من قبل كان لدينا مشكلة اقتصادية كبيرة، زمان قبل صفقة رأس الحكمة؛ فالآن نحن في بداية الاستقرار».

واستشهد خلال برنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» بمؤشرات عديدة تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي، معقبا: «عندما أقول لك أن سعر الصرف مستقر تقريبًا فهذا نجاح، وعندما أقول لك أن سياسات البنك المركزي نجحت في خلق هذا الاستقرار فهذا نجاح، وعندما أقول لك أن هناك استثمارات كويتية وقطرية قادمة فهذا نجاح، وعندما أقول لك أن آلاف المشروعات التي لا تعرف عنها تُدشن الآن في مصر فهذا بداية استقرار».

ولفت إلى أن الظروف الخارجية وتداعيات الأحداث الإقليمية تلعب دورا سلبيًا، قائلا: «إحنا اتحرمنا من 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس في 2024، معملناش حاجة مكنش ذنبنا.. عارف يعني إيه 7 مليار دولار يدخلوا لميزانية الدولة؛ لكن هذا قدر كتب علينا».

كما أشاد بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معتبرا أنه خطوة هامة للتواصل بين الحكومة والإعلام في مخاطبة المواطن، قائلا: «الحكومة بتشتغل علشان المواطن والإعلام يعمل من أجل المواطن، ويجب على الاثنين أن يتفقا على التواصل».