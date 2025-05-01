ضبط شخص يدير شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت مباحث المصنفات، من ضبط شخص يدير شركة إنتاج فني "بدون ترخيص" بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، إنشاء وإدارة شخص شركة إنتاج فني واستوديوهات تصوير "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، مستخدما أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيا، وبرامج وتطبيقات حاسب آلي ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لإحدى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.

وجرى استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالك الشركة - مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة، وعُثر بداخلها على (وحدة مونتاج بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).

وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.