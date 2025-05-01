طائرات فرنسية وكرواتية في طريقها إلى إسرائيل لإخماد حرائق القدس

قال دبلوماسي فرنسي إنه من المتوقع وصول طائرتين فرنسيتين من طراز كاندير CL-410 إلى إسرائيل؛ للمشاركة في جهود مكافحة الحرائق.

وبالإضافة إلى ذلك، تتجه الطائرات الكرواتية إلى إسرائيل للمساعدة في إخماد النيران، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا» الفلسطينية، صباح الخميس.

واندلع حريق غير عادي أمس في تلال القدس. وتم نشر العديد من الطواقم البرية والجوية في المنطقة للمساعدة في مكافحة الحريق.

وفي فترة ما بعد الظهر، أفادت التقارير أن الحريق على الطريق السريع رقم 1 كان مستعرا وخارجا عن السيطرة.

ولجات إسرائيل إلى المساعدة الدولية للسيطرة على الحرائق. الدول التي اتجهت إليها إسرائيل: اليونان، وكرواتيا، وبلغاريا، وإيطاليا، وقبرص.