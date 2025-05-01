قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن قيم درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرة إلى انتهاء تأثير الرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى تأثر أغلب المحافظات الشمالية بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ يساعد على تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، واعتدال درجات الحرارة.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة تسجل 26 درجة، قائلة إن الأجواء ربيعية مائلة للحرارة نهارًا على المحافظات الشمالية وحارة بجنوب البلاد.

ونوهت أن قيم درجات الحرارة تنخفض بمجرد غياب أشعة الشمس؛ لتسود أجواء ما بين المعتدلة إلى المائلة للبرودة خلال ساعات المساء، خاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

وحذرت المواطنين من أن الربيع فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، منوهة أن قيم درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل ستكون أقل من معدلاتها الطبيعية.

وأشارت إلى أن «أغلب المحافظات تشهد نشاطًا للرياح؛ يزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة، خاصة خلال فترات المساء»، مضيفة أن الرياح تؤدي كذلك إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط.