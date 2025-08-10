وزير العمل: سأعاقب صاحب العمل الذي لا يبرم عقدا مع العامل بتحويل العقد إلى دائم

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد ينص على تحرير أربع نسخ من عقد العمل، تشمل العامل، وصاحب العمل، ووزارة العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»: «أريد أن أطمئن العمال، الذين لديهم اهتزاز في الثقة، وأقول لهم: لا تقلقوا، عند التفتيش على أي منشأة، إذا وُجد أن صاحب العمل لم يبرم عقدا، فإن عقد العامل في هذه الحالة سيُعتبر عقدًا دائما، وسأعاقب صاحب العمل طالما أنه لم يلتزم بإبرام عقد عمل، وسيتحول إلى عقد دائم وليس محدد المدة؛ سنرسخ قواعد العدل».

كما أشار إلى الاهتمام بالعمالة المصرية بالخارج، لافتا إلى إطلاق تطبيق إلكتروني جديد في السعودية يتيح للعاملين هناك الإبلاغ عن أي مشكلة والتواصل المباشر مع الوزارة لحلها على الفور.

وأعلن عن توفير «استشاري قانوني بالمجان» لصالح العامل البسيط غير القادر على توكيل محام في المحاكم العمالية، وذلك لضمان حصوله على حقوقه القانونية.

ونوه إلى إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة؛ لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، ويعفيها من زيارات التفتيش.

ولفت إلى تعديل مساهمة التدريب لتصبح «0.25%» من الأجر التأميني للعامل، بدلا من 1%.

وأكد جدية الوزارة في تنظيم قطاع عمال التوصيل «الدليفري» عبر إنشاء «صناديق حماية» خاصة بهم بالتعاون مع الشركات، لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير مستلزمات السلامة مثل الخوذة.