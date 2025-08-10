قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن « إسرائيل نجحت في خداع العالم بعدم الإعلان عن قنبلتها النووية؛ لكنها تمتلكها».

ووصف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» عقيدة جيشها المحتل بـ «العدوانية القائمة على أفكار عنصرية»، بالإضافة إلى «علاقتها العضوية» بالولايات المتحدة والدول الغربية، التي يرى بعضها في إسرائيل «مقدمة الحضارة الغربية في الشرق الأوسط»، بعد أن كان الأوروبيون يذبحون اليهود على أراضيهم طيلة القرن التاسع عشر.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي «الكابينت» بإعادة احتلال قطاع غزة يمثل «تصعيدا» للحرب، ويكشف عن تطبيق لـ «الكتاب النازي» الذي عانى منه اليهود في الهولوكوست.

وتابع: «عندما نشفق على أهل غزة، فنحن نشفق إشفاقا حقيقيا؛ لأنهم شعب يواجه قوة غاشمة يتحكم فيها الكتاب النازي»

وقارن بين الممارسات الصهيونية في غزة وما فعله النازيون باليهود، قائلا: «هم يأخذون الكتاب النازي ويطبقونه، كان الألمان يأخذون اليهود من بولندا ويمشونهم مسافات طويلة في عز الثلج، بلا دواء للمريض، مع التجويع؛ بهدف تجريد الإنسان من إنسانيته.. هذا بالضبط ما يفعلوه في غزة الآن».

وأضاف أن منع الاحتلال الإسرائيلي المساعدات الإنسانية عن القطاع هو «موقف مزر وعار تاريخي كبير»، مشيرا إلى أن بعض اليهود أنفسهم تركوا الأراضي المحتلة؛ لأن ضمائرهم لم تعد تتحمل ما يرونه.