الولايات المتحدة تهنئ العراق بنجاح الانتخابات وتؤكد التزامها بدعمه

هنأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى بغداد مارك سافايا، الخميس، العراق بنجاح الانتخابات البرلمانية، وأكد التزام واشنطن بدعم البلد العربي.

وقال سافايا في بيان: "أهنئ الشعب العراقي على نجاح انتخاباته البرلمانية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع: "كما أحيي جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته لحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها وبسلاسة".

واعتبر أن "هذا دليل واضح على أن العراق يسير في طريق الازدهار والسيادة".

وقد "أثبت الشعب العراقي مرة أخرى التزامه بالحرية وسيادة القانون وبناء مؤسسات دولة قوية"، كما أردف سافايا.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بقوة بدعم العراق وسيادته وجهوده في الإصلاح".

وعبَّر سافايا عن تطلعه إلى "العمل مع الحكومة المقبلة لتعميق شراكتنا الاستراتيجية في مجالات الأمن والطاقة والتنمية، والمساهمة في بناء مستقبل مستقر ومزدهر لجميع العراقيين".

والثلاثاء، أُجريت الانتخابات في العراق، وأظهرت نتائجها الأولية تقدم ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة السوداني، ما قد يمنحه أفضلية في تشكل الحكومة المقبلة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11 بالمئة، وخاضها 7 آلاف و743 مرشحا، لاختيار 329 نائبا، هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

ومن المرتقب إعلان النتائج النهائية بعد اكتمال فحص أي طعون خلال الأيام المقبلة.

وفي العراق لا يستطيع حزب بمفرده تشكيل حكومة في مجلس النواب المؤلف من 329 عضوا.

وهو وضع يدفع الأحزاب إلى بناء تحالفات لتشكيل حكومة، في عملية عادة تستغرق شهورا.

وجرت العادة أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، وفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة.