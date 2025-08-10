انطلقت صباح السبت أولى أيام فتح باب الترشح لانتخابات نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، فى مشهد تاريخى يشهده أهل القرآن لأول مرة منذ تأسيس النقابة عام 1983، وسط إقبال كبير من كبار القراء، وتحت إشراف قضائى كامل، حيث تقدم الشيخ محمد صالح حشاد، نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية، بأوراق ترشحه لمقعد النقيب، إلى جانب 28 شيخًا للعضوية، فى سباق انتخابى يتوقع أن يشهد منافسة شريفة لخدمة القرآن والدين والوطن.

قال محمد الساعاتى، مستشار النقابة، إن مقر النقابة شهد إقبالًا لافتًا من كبار القراء الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه هى المرة الأولى منذ تأسيس النقابة فى عام 1983 التى تجرى فيها الانتخابات تحت الإشراف القضائى الكامل.

وشمل اليوم الأول تقدم الشيخ محمد صالح حشاد لمقعد النقيب، فيما تقدم 28 شيخًا لعضوية مجلس الإدارة، من بينهم المشايخ: محمود الخشت، صديق المنشاوى، عبد الباسط عمارة، محمد عبد الموجود، طه النعمانى، أحمد فرج الله الشاذلى، أحمد عوض أبو فيوض، محمد يحيى الشرقاوى، عبد الفتاح الطاروطى، محمد محروس طلبة، ياسر عبد الباسط، محمد ناصف سلطان، إبراهيم الرفاعى، ماهر الفرماوى، حسين الإسكندرانى، حسين السويفى، عبد اللطيف العزب وهدان، السيد الغيطانى، محمود على حسن، خضر أحمد مصطفى، وليد السيد عبد الشافى، محمد بسيونى عوض، د. محمد محى الدين، محمد نجيب عارف، شحاتة العزاوى، محمد سالم عامر، محرم العطار، وآخرون.

كانت النقابة قد أعلنت أن باب الترشح يظل مفتوحًا فى الفترة من 9 إلى 14 أغسطس 2025، على أن تُعقد الجمعية العمومية العادية لاختيار النقيب وأعضاء المجلس يوم 30 أغسطس المقبل، وذلك بمقر النقابة الجديد الكائن بملحق مسجد الرحمن بجوار نادى طلائع الزيتون بحدائق الزيتون – القاهرة.

وأكدت النقابة أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائى كامل، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا بين أهل القرآن، الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لهذه الخطوة غير المسبوقة.

وفى ختام اليوم الأول، قال الشيخ محمد صالح حشاد إنه يتوقع أن تكون هذه الانتخابات الأقوى فى تاريخ النقابة، مشددًا على أنها ستشهد منافسة شريفة بين جميع المرشحين، الذين لا يبتغون إلا خدمة الوطن والدين والقرآن الكريم.