منتدى عائلات المحتجزين: الاستخبارات الإسرائيلية حصلت على مقطع فيديو جديد لأسير نيبالي في غزة

أعلن منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاستخبارات الإسرائيلية حصلت على مقطع فيديو جديد للمحتجز النيبالي بيبين جوشي، الذي تم أسره من كيبوتس "علوميم" في السابع من أكتوبر 2023، وأنه سيُنشر مساء اليوم.

وقالت عائلة جوشي في بيان: "هذا الدليل على الحياة الذي عُثر عليه في غزة يمنحنا إيمانا راسخا بأنه لا يزال حيا".

وكان جوشي قد وصل إلى إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع فقط من هجوم السابع من أكتوبر للمشاركة في برنامج تعليمي زراعي، وأسر من الكيبوتس الذي كان يقيم فيه عدد من العمال النيباليين الآخرين.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في نوفمبر 2023، فإن جوشي أنقذ حياة زملائه داخل الملجأ عندما ألقى مقاتلو حماس قنبلتين يدويتين إلى داخل الغرفة، فتمكّن من التقاط إحداهما ورميها خارج المكان قبل أن تنفجر الثانية وتُصيب خمسة من أصدقائه بجروح خطيرة.

وأضاف التقرير أن جوشي نُقل لاحقا إلى غزة واحتُجز في مستشفى الشفاء، ومنذ ذلك الحين لم تصل سوى مؤشرات محدودة على أنه ما زال على قيد الحياة، أبرزها مقطع سابق أظهر احتجازه في المستشفى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر في وقت سابق من هذا العام عن قلقه بشأن مصير جوشي، فيما أوضحت السفارة النيبالية في تل أبيب أن هذه المعلومات لم تُشارك معها مسبقا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وينحدر جوشي من قرية بيسبوري ماهيندراناغار الواقعة غربي نيبال قرب الحدود مع الهند، وقد سافر إلى إسرائيل بدعم من عائلته ضمن اتفاق حكومي للعمل في مجال الزراعة، وهو من بين مئات النيباليين الذين يعملون في إسرائيل في قطاعات الزراعة والرعاية، نظرا لما توفره من رواتب مرتفعة واستقرار مهني مقارنة ببلده الأصلي.