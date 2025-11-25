قوات الأمن الباكستانية تقضي على 22 عنصرا في عملية استخباراتية بإقليم خيبر بختونخوا

قضت قوات الأمن الباكستانية على "22 إرهابيا مدعومين من الهند"، في عملية قائمة على معلومات استخباراتية، بمنطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا الواقع في شمال غرب البلاد.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني قوله، اليوم الثلاثاء، إن العملية تأتي "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب".

وأفاد الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني بأن "العملية تم تنفيذها أمس، الموافق 24 نوفمبر، بناء على معلومات أفادت بوجود إرهابيين من حركة طالبان الباكستانية، المعروفة أيضا باسم /فتنة الخوارج/، وشهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن".

وأعلن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني عن "انطلاق عملية تطهير للقضاء على أي إرهابي آخر يعمل بالوكالة لصالح الهند في المنطقة، وتعهد بمواصلة حملة مكافحة الإرهاب بلا هوادة تحت شعار /عزم الاستقامة/ للقضاء على خطر الإرهاب."

وعلى صعيد متصل، أثنى كل من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف، على قوات الأمن لإنجاح العملية ضد الإرهابيين.

وفي بيانين منفصلين، أشادا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها قوات الأمن في حملة مكافحة الإرهاب.

وأكد الرئيس ورئيس الوزراء على أن الأمة بأكملها تقف بحزم إلى جانب قوات الأمن في هذه الحرب على الإرهاب.

يشار إلى أن وكالات إنفاذ القانون الباكستانية كثفت مؤخرا من عملياتها الاستخباراتية في مختلف أنحاء المنطقة. وتهدف هذه الجهود المنسقة إلى الحد من الحركات المسلحة وتفكيك شبكات دعمها ومنع عناصر جماعة "فتنة الخوارج" من إعادة تنظيم صفوفها. وأشارت السلطات إلى إحراز تقدم ملحوظ نتيجة لتلك العمليات المستمرة.