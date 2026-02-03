بيل وهيلاري كلينتون يتفقان مع الجمهوريين للإدلاء بالشهادة أمام لجنة تحقيق في مجلس النواب بشأن إبستين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توصل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، إلى اتفاق مع الجمهورييين للإدلاء بالشهادة أمام لجنة تحقيق في مجلس النواب بشأن رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية؛ لتجنب التعرض لتصويت بتهمة ازدراء الكونجرس.

ومن المقرر أن تقدم هيلاري كلينتون بشهادتها أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في 26 فبراير، ومن المقرر أن يدلي بيل كلينتون بشهادته في 27 فبراير.

وستكون هذه أول مرة يتم يجبر فيها نواب رئيسا سابقا على الإدلاء بشهادة.

ويأتي الترتيب بعد شهور من التفاوض بين الجانبين، فيما يسعى الجمهوريون لجعل كلينتون وزوجته نقطة محورية في تحقيق لجنة الرقابة بشأن إبستين، المدان بجرائم جنسية الذي انتحر في زنزانته بسجن في نيويورك في 2019.