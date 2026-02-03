في مشهد إنساني ملهم يجسد قيمة العلم ويؤكد أن التعلم لا يرتبط بعمر، ضرب المواطن عطية شعبان عبد الرحمن، البالغ من العمر 74 عامًا، أروع الأمثلة في الإصرار والكفاح من أجل استكمال مسيرته التعليمية، بعد أن التحق بالصف الأول الإعدادي وحقق النجاح في الفصل الدراسي الأول بمدرسة أبو صير الملق الإعدادية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية بمحافظة بني سويف.

وفي هذا الإطار، التقت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بعطية شعبان، بحضور أشرف أبو الليل، مدير التعليم الإعدادي، وذلك تقديرًا له كنموذج مشرف يُحتذى به في العزيمة والرغبة الصادقة في مواصلة مشوار التعليم، وليؤكد أن الإنسان يتعلم ما دام في العمر بقية.

وخلال اللقاء، قال عم عطية: «اسمي عطية شعبان عبد الرحمن، من مواليد 24/3/1952، من قرية أبو صير الملق بمركز الواسطى، لدي ستة أبناء، أربع بنات وولدان، وحرصت طوال حياتي على تعليمهم».

وأضاف: «بعد خروجي على المعاش، وجدت أن لدي الوقت لتحقيق حلمي المؤجل في استكمال التعليم، خاصة بعدما رأيت عددًا من أصدقائي حصلوا على شهادات علمية، فزاد شغفي بالتعلم».

وأشار إلى أن الدافع الأكبر له كان شقيقه، الذي بدأ مشواره بالحصول على دبلوم فني، ثم واصل تعليمه بالثانوية العامة، والتحق بكلية دار العلوم، حتى حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه، وهو ما منحه الأمل وشجعه على خوض التجربة.

وأوضح أنه تقدم بأوراقه للالتحاق بالصف الأول الإعدادي بمدرسة أبو صير تعليم أساسي التابعة لإدارة الواسطى التعليمية بنظام المنازل، مؤكدًا: «والحمد لله نجحت في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسأواصل رحلة التعليم ما دام في العمر بقية».

وفي ختام حديثه، وجه عم عطية الشكر والتقدير إلى أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، لما قدمته من دعم وتوجيه بتوفير التيسيرات اللازمة لالتحاقه بالصف الأول الإعدادي ودخول الامتحانات، كما قدم الشكر لجميع القائمين على العملية التعليمية بقطاع التعليم الإعدادي بالمديرية.