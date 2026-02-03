لابورتا يعلن ترشحه لولاية جديدة في رئاسة برشلونة

أعلن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، اعتزامه الترشح لدورة جديدة في منصبه خلال الانتخابات المقررة الشهر المقبل، مؤكداً أنه سيتم الدعوة رسمياً للانتخابات يوم الاثنين المقبل.

وبناءً على اللوائح، يجب على لابورتا وأي عضو في مجلس الإدارة يرغب في خوض الانتخابات، الاستقالة من مناصبهم الحالية، ومن المتوقع أن يتولى رافا يوستي منصب رئيس النادي بالإنابة قبل بدء الفترة الرئاسية الجديدة في الأول من يوليو القادم.

وحدد النادي الكاتالوني يوم 15 مارس المقبل موعداً لإجراء الانتخابات. ويطمح لابورتا في الفوز بولاية جديدة بعد انتخابه الأخير في مارس 2021، بعد أن تولى أيضا رئاسة النادي في الفترة الذهبية بين عامي 2003 و2010.

من ناحية أخرى أكد برشلونة اليوم الثلاثاء، عزمه التقدم بطلب رسمي لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2029.