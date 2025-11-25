رئيسة الوزراء اليابانية تؤكد تعاونها الوثيق مع ترامب بعد محادثات بين أمريكا والصين

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي اليوم الثلاثاء، إنها أعادت التأكيد على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب، جاءت بعد وقت قصير من حديثه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت تاكايشي للصحفيين إن ترامب طلب إجراء محادثات معها وأطلعها على محادثته الهاتفية مع شي أمس الاثنين.

ورغم ذلك، امتنعت تاكايشي عن الخوض في تفاصيل أكثر، بما في ذلك أي نقاش يتعلق بتعليقاتها بشأن حالة طوارئ تايوانية محتملة.

وتصاعدت حدة النزاع الدبلوماسي بين اليابان والصين منذ أن انتقدت بكين بشدة رد تاكايشي على الأسئلة البرلمانية في السابع من نوفمبر، والتي قالت فيها إن هجوم عسكري على تايوان قد يمثل "وضعا يهدد بقاء" اليابان.

وتم تفسير تصريحات تاكايشي على أنها تشير إلى أن حكومتها يمكن أن تفوض قوات الدفاع الذاتي باتخاذ إجراءات لدعم الولايات المتحدة إذا فرضت الصين حصارًا بحريًا على تايوان أو انخرطت في أي شكل آخر من أشكال الإكراه.

ولم يبد ترامب أي إشارة حتى الآن بشأن موقفه من تعليقات تاكايشي بشأن حالة طوارئ تايوانية محتملة. ورغم ذلك، صرحت وزارة الخارجية الصينية بأن ترامب أبلغ شي جين بينج بأنه يُدرك أهمية قضية تايوان خلال محادثاتهما.