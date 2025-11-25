سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• وسيول تحدث انهيارات أرضية في رام الله وسط الضفة وتلحق أضرارا بمركبات

تسببت أمطار غزيرة، الثلاثاء، بانهيار جزئي في جدار الفصل العنصري قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب انهيارات ترابية في طرق وسط الضفة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن السيول الناتجة عن أمطار جراء منخفض جوي تشهده المنطقة أدت إلى انهيار جزء من جدار الفصل جنوبي الخليل.

فيما أظهر مقطع مصور تدميرا كاملا لجزء من الجدار المشيد من الخرسانة.

وجدار الفصل أقامته تل أبيب تحت ذرائع أمنية للفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، وبدأت تشييده عام 2002، فيما اتخذت محكمة العدل الدولية في 2004 قرارا استشاريا يقضي بإدانته وتجريمه.

وطالبت الفتوى إسرائيل بإزالة الجدار من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعويض المتضررين، كما دعت محكمة العدل الدول الأخرى لعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "الجيش بدأ بمعالجة المشكلة، فيما تقوم إدارة الحدود حاليا بتقييم الأضرار والإجراءات اللازمة لإصلاح الجدار".

وأضافت: "صدرت تعليمات للجيش بتوفير تدابير أمنية عند المقطع المنهار لمنع التسلل عبر الفتحة التي أُنشئت".

من جهة ثانية، تسببت الانهيارات والانزلاقات الأرضية في تعطيل الحركة على طرق رئيسية وفرعية غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وأشار مراسل الأناضول إلى تضرر عدة مركبات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جهته، قال خبير الأرصاد الجوية قصي الحلايقة إن "البلاد شهدت كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعات قليلة في مناطق واسعة".

ولفت الحلايقة، في بيان، إلى تسجيل أعلى الهطولات في محافظة سلفيت شمالي الضفة، راوحت بين 80 و100 ملم.

وأضاف أن المناطق الغربية من القدس وبيت لحم والخليل تلقت كميات جيدة من الأمطار، فيما تراجع الهطل كلما اتجهت شرقًا.

وتشهد فلسطين منذ صباح الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوبًة بأمطار غزيرة ورياح نشطة، وسط تحذيرات من السيول في المناطق المنخفضة، واحتمال حدوث مزيد من الانهيارات في الطرقات.