تسببت الأمطار الغزيرة، اليوم الثلاثاء، بغرق عشرات الخيام التي تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة صفا، بغرق عشرات خيام النازحين، جراء مياه الأمطار في مواصي خان يونس.

متابعة | غرق خيام النازحين في مناطق متفرقة في قطاع غزة بسبب غزارة الأمطار .. pic.twitter.com/fQqNnMNBrc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 25, 2025





وتتعامل طواقم الإنقاذ مع عشرات الخيام في المخيمات، بعد تعرضها للغرق في عدة مناطق.

ويضرب منخفض جوي جديد خيام النازحين في القطاع بعواصف رعدية وأمطار غزيرة.

*مشاهد تُظهر غرق خيام المواطنين في مدينة غزة مع بداية المنخفض الجوي* pic.twitter.com/oRjmA4zuhj — um salim (@SryhSyf42614) November 25, 2025

وسبق أن تعرضت آلاف الخيام للغرق، بسبب تساقط الأمطار، التي ضربت قطاع غزة في 15 نوفمبر الجاري.



وأكد الدفاع المدني في غزة حينها، أن الواقع في القطاع أصبح كارثيًا للغاية جراء الأمطار الأخيرة، التي كشفت حجم الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي.



وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعرب عن خشيته من أن آلاف العائلات النازحة أصبحت الآن معرضة بالكامل لظروف الطقس القاسية، مما يزيد من المخاوف المتعلقة بالصحة والحماية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضحت أن العائلات تلجأ إلى أي مكان متاح، بما في ذلك الخيام المؤقتة.

وأكدت أن الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة، وهي متوفرة لديها، داعية إلى السماح لها بتقديمها للسكان.