• الرياح الشديدة تعرقل السيطرة على الحرائق، وفق ما أعلنه الدفاع المدني

أعلن الدفاع المدني السوري، الثلاثاء، مواصلة مكافحة جهود إخماد حرائق اندلعت في غابات رأس البسيط في ريف محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد، وسط رياح شديدة تعرقل السيطرة عليها.

وقال في بيان بمنصة تلغرام، إن فرقه وأفواج الإطفاء الحراجي تواصل جهودها منذ أكثر من ست ساعات في مكافحة النيران في غابات رأس البسيط.

وبين أن ذلك يجري "في ظل ظروف صعبة بسبب اشتداد سرعة الرياح والجفاف الذي يسرع من انتشار النيران".

والسبت، تمكن الدفاع المدني السوري من السيطرة على سلسلة حرائق اندلعت، مساء الجمعة، في ريف اللاذقية.

وشهدت محافظة اللاذقية خلال الصيف الماضي سلسلة حرائق كبيرة اجتاحت مساحات واسعة من الغابات والأحراش، وأدت إلى خسائر بيئية وزراعية، ما دفع الجهات المعنية إلى تعزيز خطط الاستجابة السريعة وتكثيف إجراءات الوقاية لتقليل مخاطر اندلاع حرائق جديدة.