مسئول في البيت الأبيض لـ سكاي نيوز عربية: المفاوضات الفنية في شرم الشيخ بلغت مرحلة حاسمة

أفاد مسئول في البيت لأبيض، بأن المفاوضات الفنية في شرم الشيخ بشأن غزة «بلغت مرحلة حاسمة».

وقال المسئول في تصريحات خاصة لقناة «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء: «متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق بشأن غزة في موعد وشيك».

وقبل قليل، بثت قناة «إكسترا نيوز»، مشاهد لوصول الوفود المشاركة في لقاءات اتفاق غزة بشرم الشيخ.

وأظهرت المشاهد، لحظة وصول المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ويرافقه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، إلى مقر انعقاد اللقاءات.

وتستمر مفاوضات شرم الشيخ التي تُوصف بأنها مفصلية، على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعقد الاجتماعات بمشاركة وفود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل بجانب وفد حركة حماس.

وفي وقت سابق، رحبت حركة حماس، بانضمام قطر وتركيا إلى المفاوضات التي تُجرى حاليًّا بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الحركة في بيان، اليوم الأربعاء: «نرحّب بانضمام رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس جهاز المخابرات التركي، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات المصري، إلى جولة المفاوضات في شرم الشيخ».

وأضافت: «(هذه الخطوة) تمنح المفاوضات دفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية لوقف الحرب، وتبادل الأسرى، ويُضيّق هامش المناورة أمام نتنياهو لمواصلة العدوان، وإفشال المفاوضات».