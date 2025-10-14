كتائب القسام: جنود وحدة الظل حافظوا على أسرى العدو في ظروف بالغة التعقيد

وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، التحية للجنود المجهولين في وحدة الظل؛ الذين حافظوا على أسرى العدو على مدار عامين من «طوفان الأقصى».

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الثلاثاء، إن «الجنود حافظوا على أسرى العدو في ظروف بالغة التعقيد، وبذلوا في سبيل ذلك جهودهم ودماءهم حتى تحقق وعد المقاومة للأسرى الفلسطينيين بالحرية».

وجرت أمس، عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك في اليوم الرابع من دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، وبالتزامن مع زيارة ترامب للمنطقة.

وفي الثامنة صباح الاثنين، تسلم جيش الاحتلال 7 أسرى أحياء من الصليب الأحمر عقب الإفراج عنهم في مدينة غزة، وفي العاشرة صباحا تسلّم 13 أسيرا آخرين نقلهم الصليب الأحمر من خان يونس.

وكانت كتائب القسام، قد نشرت أسماء 20 أسيرا إسرائيليا أحياء أفرجت عنهم في إطار صفقة التبادل، وأكدت إسرائيل تسلّمهم جميعا.