تُعرض قناة "ON" مساء اليوم الثلاثاء، الحلقة الثانية من سلسلة حوارات الإعلامي الساخر باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المنتظر أن يتناول الحوار مع باسم يوسف كواليس وأسرار جديدة من حياته المهنية، من أبرزها ما دار خلف الكواليس في حفلاته الأخيرة، بالإضافة إلى رؤيته للمشهد الإعلامي العربي والعالمي ورؤيته لكيفية تفاعل العالم مع القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة.

ويتناول الحوار محطات مهمة من رحلته بعد مغادرته مصر، وتجربته في العمل بالخارج، حيث يسرد بأسلوبه الخاص والصريح تفاصيل مفصلية من حياته أبرزها انتقاله وحياته في الخارج، والتحديات التي واجهها في المشهد الإعلامي الأمريكي والعربي.