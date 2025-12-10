ميلان يضع أليسون بيكر ضمن أولوياته لتعويض رحيل محتمل لحارسه

أصبح الحارس البرازيلي أليسون بيكر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، هدفًا لنادي إي سي ميلان الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي.

وأوضحت التقارير أن ميلان يسعى لتعويض احتمال رحيل الحارس الفرنسي مايكا مينان، وبدأ بالفعل التواصل مع وكيل أعمال أليسون لمعرفة موقفه من الانتقال إلى الفريق الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار المصدر إلى أن ليفربول قد لا يمانع رحيل أليسون في ظل وجود الحارس الشاب جورجي مامارداشفيلي، رغم أن أليسون مرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي يمتد حتى يونيو 2027.

ويُذكر أن أليسون انضم إلى ليفربول عام 2017 قادمًا من صفوف نادي إي سي روما الإيطالي، ويمثل أحد أبرز حراس المرمى في العالم حاليًا.