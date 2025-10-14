ترامب: المهمة في غزة لم تنتهِ بعد وحماس لم تسلم كل الجثامين كما وعدت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، إن جميع الرهائن الإسرائيليين – البالغ عددهم 20 – عادوا إلى ديارهم، وهم في أفضل حال.

ونوه إلى أن المهمة في غزة لم تنتهِ بعد، داعيًا إلى إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة، كما تعهدت حركة «حماس».

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن حماس أبلغت الوسطاء بأنها ستسلم جثامين 4 رهائن لإسرائيل الليلة.

ونقلت شاشة «التلفزيون العربي»، عن مصادر قولها إن «كتائب القسام ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين عند الساعة العاشرة ليلا».

وقال مسئول سياسي إسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن عدم إعادة حركة «حماس» لجثامين الرهائن قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق.

وأشار المصدر في تصريحات لصحفية «يديعوت أحرنوت» العبرية، إلى أن المستوى السياسي لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المسألة، خاصة أن حماس أقرت مسبقًا بصعوبة إعادة جميع الجثامين.

وأضاف: «من الواضح لنا أن إطلاق سراح الأسرى سيستغرق وقتًا أطول، ونأمل أن يُكلّل بالنجاح».

وبموجب الاتفاق فإن على «حماس» تسليم جثامين 28 أسيرا معظمهم إسرائيليون، وبالمقابل تفرج تل أبيب عن جثامين فلسطينيين من غزة قتلوا خلال الحرب.

وقال منسق شئون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش: «أعيد أمس (الاثنين) 4 مختطفين قتلى إلى الأراضي الإسرائيلية، واكتملت عملية التعرف عليهم خلال الليل».

وأضاف في رسالة وجهها إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: «الشخصان اللذان سُمح بنشر اسميهما في هذه المرحلة هما غاي إيلوز، وبيبين جوشي».

وتابع هيرش في الرسالة التي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية: «لا يزال الضغط مستمرا على حماس لمواصلة واستكمال عودة القتلى، وسيزداد».

وينص الاتفاق بين حماس وإسرائيل على تشكيل لجنة دولية من أجل المساعدة في تحديد مواقع دفن الأسرى الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة.