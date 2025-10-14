برلمان مدغشقر يعزل الرئيس

صوّت برلمان مدغشقر، الثلاثاء، على عزل الرئيس أندري راجولينا بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد، رغم أن الرئيس كان قد أصدر مرسوما بحلّ البرلمان.

وشارك في جلسة التصويت التي أجراها البرلمان لعزل الرئيس، 131 نائبًا من أصل 163، حيث صوّت 130 نائبًا لصالح العزل، فيما أدلى نائب واحد بورقة بيضاء.

وفي المقابل، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا اعتبرت فيه أن اجتماع البرلمان "غير دستوري وباطل"، مشيرة إلى أن المجلس كان قد فُسِخ رسميًا بمرسوم رئاسي صدر في وقت سابق اليوم.

وحسب المرسوم الرئاسي، استند راجولينا إلى المادة 60 من الدستور لحل البرلمان، إذ دخل المرسوم حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره عبر الإذاعة والتلفزيون "نظرًا لحالة الطوارئ"، دون انتظار نشره في الجريدة الرسمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات متصاعدة منذ أسابيع بدأت بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، قبل أن تتحوّل إلى مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها بعض عناصر الجيش، حيث قتل فيها 22 شخصًا وأصيب المئات.