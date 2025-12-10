السلطات السورية في اللاذقية يقبض على أحد كبار مجرمي البراميل المتفجرة

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم الثلاثاء، أن السلطات السورية ألقت القبض على أحد "كبار مجرمي النظام البائد".





وكتبت الوكالة: "قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية تلقي القبض على أحد كبار مجرمي الحرب في جيش النظام البائد العميد الطيار فايق أيوب مياسة".



وأضافت "سانا": "مياسة كان عضوا في اللجنة العسكرية التي اقترحت استخدام البراميل المتفجرة في بداية الثورة ضد الشعب السوري الأعزل".

وفي وقت سابق، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبد العزيز الأحمد أن التحقيقات مع أفراد الخلايا الإجرامية أظهرت استمرار محاولات بعض الجهات لزعزعة أمن واستقرار المحافظة.

ودعا الأحمد أبناء المحافظة إلى التحلي بالوعي واليقظة، وتحمل مسؤولياتهم في التصدي لمحاولات الفوضى والتخريب، والمشاركة الفاعلة في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار.



وختم بالقول: "إن الأمن مسؤولية جماعية، ومتى توحّدت الصفوف وتكاتفت الجهود، فلن تنال منّا يد الغدر والإرهاب".