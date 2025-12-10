رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي: الجنوب اليمني يقف أمام مرحلة مصيرية ووجودية

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي اليوم الثلاثاء، إن الجنوب "يقف أمام مرحلة مصيرية ووجودية فرضتها معادلات الواقع السياسي والعسكري".



وفي التفاصيل، عقد عيدروس الزُبيدي، اليوم، لقاء موسعا ضم أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، ورؤساء هيئات الأمانة العامة، ورؤساء لجان الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين.

واستهل الزبيدي اللقاء بتهنئة شعب الجنوب على ما وصفه بـ"الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية باستكمال تحرير وادي حضرموت والمهرة".

وأشار الزبيدي إلى أن "الجنوب اليوم يقف أمام مرحلة مصيرية ووجودية فرضتها معادلات الواقع السياسي والعسكري"، لافتا إلى أن "شعب الجنوب قدم تضحيات جسيمة للوصول إلى هذه اللحظة الحاسمة".

وشدد على أن "المجلس الانتقالي الجنوبي تحمل مسؤولية إدارة المرحلة الحساسة بكفاءة واقتدار، وفقا للتفويض الشعبي الذي منح لقيادته"، داعيا مختلف شرائح المجتمع الجنوبي، إلى "الوقوف إلى جانب المجلس بما يعزز وحدة الصف الجنوبي ويقوي الجبهة الداخلية للحفاظ على الإنجازات التي تحققت".



واعتبر رئيس المجلس أن "المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل مكثف، لبناء مؤسسات دولة الجنوب العربي القادمة وفق أسس حديثة تضمن الكفاءة والشفافية والمشاركة المجتمعية"، مشيرا إلى أن "دولة الجنوب العربي القادمة، ستكون دولة عادلة وحاضنة لجميع أبناء الجنوب دون استثناء، قائمة على مبدأ الشراكة الوطنية، وتعمل على تعزيز الأمن والاستقرار، والتعايش الإيجابي مع دول الجوار، بما يجعلها جزءًا فاعلًا في المنظومة الإقليمية وصمام أمان في محيطها".

وثمّن عيدروس الزبيدي "الدعم الكبير الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما اضطلعوا به من جهود سياسية وعسكرية وإنسانية أسهمت في تثبيت الأمن والاستقرار، وتأكيدهم الدائم على احترام إرادة شعوب المنطقة وخياراتها المستقبلية".

وأوضح الزبيدي أن "هذا الدعم سيظل حاضرا في ذاكرة أبناء الجنوب، باعتباره شراكة استراتيجية قائمة على المصير المشترك"، معربا عن تطلعه إلى "مزيد من التعاون والتنسيق بما يخدم الأمن الإقليمي، ويعزز فرص السلام والاستقرار، ويدعم الجهود المبذولة لبناء دولة الجنوب العربي القادمة على أسس راسخة وقوية".