القناة 13 العبرية: معبر رفح لن يفتح الأربعاء وستُقلص المساعدات الإنسانية لغزة

ذكرت القناة 13 العبرية، الثلاثاء، أن تل أبيب قررت عدم فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر غدًا الأربعاء، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، بزعم عدم تسليم حماس جميع رفات الأسرى الإسرائيليين.

وقالت القناة إن إسرائيل قررت عدم فتح معبر رفح غدًا أمام حركة الأفراد من وإلى قطاع غزة، وتقليص المساعدات الإنسانية، "حتى تعيد حماس الرهائن الأموات".

وكانت حماس سلمت جثامين 4 أسرى مساء الاثنين، وذكرت أنها بحاجة إلى وقت من أجل إخراج رفات وجثث بقية الأسرى الـ 24.

وبحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، كان من المقرر فتح معبر رفح الأربعاء، بعد اكتمال تسليم الرفات لإسرائيل، علما أن بنود الاتفاق أشارت إلى صعوبات في استعادتها.

من جانبها، تطالب عائلات الأسرى الأموات الحكومة الإسرائيلية، بالضغط على "حماس" لاستعادة جميع الجثامين.

وقالت بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، إنها وجهت رسالة إلى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف كتبت فيها: "ما كنا نخشاه يحدث الآن أمام أعيننا: يجب أن نضمن عودة جميع المختطفين المتبقين والمرأة المختطفة إلى ديارهم".

وأضافت العائلات: "لا يهدأ لنا بال، ونعلم أنكم لن تهدأوا أيضًا، حتى عودة آخر مختطف".

والاثنين، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهيلها تبادل 20 أسيرا إسرائيليا أحياء و4 جثث، إضافة إلى 1809 أسرى فلسطينيين من أصل 1968 أطلقت إسرائيل سراحهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 9 أكتوبر الجاري أعلن ترامب توصل إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بشرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وظهر الجمعة (10 أكتوبر)، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس، وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة 12:00 بتوقيت القدس، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.

ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومن المقرر أن تبدأ بعد أيام مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، مع تمسك "حماس" بإنهاء تام لحرب الإبادة، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وعدم التخلي عن "سلاح المقاومة".

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولعامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.