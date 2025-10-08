 الحكومة الألمانية تتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3% في 2026 - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 5:47 م القاهرة
الحكومة الألمانية تتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3% في 2026

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 4:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 4:48 م

توقعت الحكومة الألمانية، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3% في 2026، بينما كانت الحكومة الائتلافية السابقة توقعت في الربيع الماضي أن يبلغ هذا المعدل 1% فقط.

وأشارت توقعات وزارة الاقتصاد التي تقودها السياسية كاترينا رايشه (من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي)، إلى أن إجمالي الناتج المحلي الألماني سيحقق في العام الحالي نموا طفيفا بنسبة 0.2%، على أن تصل هذه النسبة إلى 1.4% في عام 2027.

ويعاني الاقتصاد الألماني منذ فترة طويلة من الركود، حيث تراجع الأداء الاقتصادي خلال العامين الماضيين.

وترى الحكومة الألمانية، أن النمو المنتظر لن يأتي هذه المرة من التجارة العالمية – كما هو معتاد بالنسبة للاقتصاد الألماني القائم على التصدير – بل من الطلب المحلي.

ووفقًا للحكومة، فإن استقرار الأسعار وارتفاع الأجور والإعفاءات المالية ستؤدي إلى زيادة دخول الأسر الخاصة في السنوات القادمة، كما تتوقع الحكومة أيضًا ارتفاعًا في معدلات التوظيف.

