أعلنت الحكومة الأسترالية أن الحظر على استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، كما هو مقرر، رغم تقديم منظمة حقوقية اليوم الأربعاء طعنًا أمام المحكمة العليا على التشريع، الذي يعد الأول من نوعه في العالم.

وأوضحت منظمة "مشروع الحرية الرقمية"، التي تتخذ من سيدني مقرًا لها، أنها قدمت الطعن الدستوري على القانون المقرر تطبيقه في العاشر من ديسمبر المقبل، والذي يحظر على الأطفال الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا امتلاك حسابات على منصات محددة.

من جانبها، أكدت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، تعليقًا على الطعن، أمام البرلمان أن حكومتها ملتزمة بتطبيق الحظر في الموعد المحدد، قائلة: "لن تروعنا الطعون القضائية. لن تروعنا شركات التكنولوجيا الكبرى. نيابة عن الآباء الأستراليين، نقف بحزم".

ويذكر أن رئيس منظمة "مشروع الحرية الرقمية"، جون روديك، هو نائب في الهيئة التشريعية عن ولاية نيو ساوث ويلز ومنتمي للحزب الليبرالي الصغير.