ألمانيا: نشر قوة حماية دولية في غزة يحتاج لإطار قانوني

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن نشر "قوة حماية" من دول مختلفة في قطاع غزة يحتاج إلى إطار قانوني.

جاء ذلك في تصريحات للوزير الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك عقده بالعاصمة بوخارست مع نظيرته الرومانية أوانا سيلفيا تويو.

وردا على سؤال حول "إعلان النوايا" الذي جرى توقيعه في قمة شرم الشيخ أمس الاثنين، اعتبر فاديفول أن موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي على تنفيذ "إعلان النوايا" أمر ضروري.

ولفت إلى وجود مشاورات مع روسيا والصين للتوصل إلى قرار مشترك، قائلا: "آمل أن تنجح، لأننا بحاجة إلى إطار قانوني لتكليف قوة حماية من دول مختلفة في قطاع غزة".

ودعا فاديفول الجميع إلى المشاركة في حوار بنّاء بهذا الشأن، مشيراً إلى أن "هذا العنصر الأمني لا غنى عنه من أجل نزع سلاح حركة حماس".

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من خطته لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدا أنه سيكون هناك "تقدم هائل" بما يخص خطة السلام بعد قمة شرم الشيخ بمصر التي عقدت في اليوم نفسه.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولعامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.