عمرو سلامة يكشف سبب توقف إحدى مشروعاته الفنية: هذا ما يمكن قوله حاليا

أوضح المخرج عمرو سلامة، أسباب توقف أحد مشاريعه الفنية التي كان يتولى إخراجها وتوقف تنفيذها قبل اكتمالها في الفترة الماضية، بعدما أثير حولها حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا التزامه بالشفافية مع احترامه للإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حاليا ضد شركة الإنتاج الخاصة بهذا المشروع.

وقال "سلامة"، في بيان اليوم الثلاثاء: "إلى جميع الصحفيين الفنيين الكرام، ولمن يهمه الأمر، نظراً لتكرار الأسئلة والاستفسارات حول مشروع توقف ولم يكتمل، أود أن أوضح ما أستطيع قوله في الوقت الحالي، إلى أن يتاح لي قريباً كشف كل التفاصيل وعرض ما لدى من إثباتات ومستندات وأدلة".

وتابع عمرو سلامة: "أنا وبعض الزملاء من فريق عمل هذا المشروع بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية، وتقديم الشكاوى النقابية نختصم بها شركة إنتاج سيئة السمعة، ولها سوابق مدانة فيها بأحكام القضاء، ولا تشبه أيًّا من شركات الإنتاج المحترمة العاملة في هذه الصناعة، إذ خرجت عن أعراف المهنة، وأخلّت بالتزاماتها القانونيّة، وتقوم بالتحايل المتعمد على العاملين، مما يلحق الضرر بحقوقهم المادية والمعنوية والإبداعية".

وأضاف عمرو سلامة: "إيمانًا منّا بصحة موقفنا، وثقةً بعدالة القضاء المصري، ونزاهة نقابة السينمائيين ودورها في حماية حقوق الفنانين، نحن على يقين بأننا سنصل إلى حلولٍ عادلة تُعيد الحقوق إلى أصحابها".

واستكمل عمرو سلامة: "أعتذر بصدق أنى لست بحل أن أعرض التفاصيل الآن لأسباب قانونية، لكني أتطلّع لعرض التفاصيل كاملة قريباً جداً، لأنني مؤمن بأن في بعض المواقف يكون عرض الحقائق مفيداً، وأحياناً واجباً، حتى يحتاط الزملاء من الفنانين والمنتجين والموزّعين من الوقوع في فخ التعامل مع أفرادٍ أو مؤسساتٍ تستخدم أساليب ملتوية وغير قانونية، قد تسبّب أضراراً مادية أو معنوية أو إهدارًا للوقت والجهد".

يشار إلى أن المخرج عمرو سلامة كان يتولى مهمة إخراج فيلم "شمس الزناتى" للفنان محمد إمام، وتوقف الفيلم قبل عدة أشهر بعد تصوير جزء من الأحداث، إلى أن أعلن القائمون على الفيلم عودة تحضيرات الفيلم مرة أخرى بعد إسناد مهمة الإخراج إلى أحمد خالد موسى.