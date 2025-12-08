قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الملايين في السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، جراء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقُطرية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، في العاصمة الجديدة، اليوم الاثنين.

وأضاف أن مشروعات زراعية واعدة ومحورية في السودان، مثل مشروع «الجزيرة» تعرضت لما يشبه الانهيار، معقبًا: «ولا يبدو في الأفق للأسف أن هناك خروجًا عاجلًا من تلك المأساة الإنسانية».

وذكر أن الصومال يعاني من موجات جفاف شديدة ونادرة الحدوث منذ 2020؛ تسببت في نفوق الماشية وتلف المحاصيل بما يهدد حياة 4.5 مليون شخص بالجوع الشديد، وسوء التغذية الحاد، قائلًا إنه «لا يبدو في الأفق أن هناك انفراجة سريعة في الموقف».

وجدد التنويه أن «النزاعات والأزمات المسلحة واحدة من أكبر مسببات انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي»، مشيرًا إلى أن «الوضع المأساوي يعيشه أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة».

وأشار إلى أن إسرائيل قتلت ما يقرب من 100 ألف في حرب الإبادة الممتدة لأكثر من عامين، واستخدمت التجويع سلاحًا ضد السكان بوصفه «من أبشع جرائم الحرب»، كما عمدت القضاء على مصادر إنتاج الغذاء لجعل غزة غير قابلة للحياة ودفع سكانها للمغادرة.

وأكمل: «المأساة الأكبر الزراعة الفلسطينية؛ فالأرض أُحرقت وزُرعت بالألغام ودُمرت المنشآت الموجودة عليها، وأصبح الشعب الفلسطيني واقعًا تحت تلك الطائلة المخيفة، ومعرضًا فقط للحصول على الإغاثة والمساعدات من الخارج».

وشدد على أهمية دخول المساعدات الغذائية بشكل مستدام وبدون عوائق إلى غزة، ورفع القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المواد اللازمة لإعاشة الفلسطينيين.

وأوضح أن السنوات الأخيرة - بما شهدته من أزمات عالمية كوباء كورونا ثم الحرب في أوكرانيا - أثبتت أن تحقيق الأمن الغذائي على نحو مستدام أولوية للأمن القومي العربي.