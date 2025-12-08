الدعم السريع ينفذ هجوما على أهم حقول النفط في السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر سودانية بأن قوات الدعم السريع نفّذت، صباح اليوم الاثنين، هجوماً على حقل هجليج النفطي إضافة إلى مواقع تابعة لـ اللواء 90 مشاة في في ولاية غرب كردفان بوسط البلاد.

ونقل موقع "سودافاكس"، عن مصادر محلية وعسكرية في الولاية قولها إن اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط الحقل النفطي الاستراتيجي، الذي يُعد أحد أهم منشآت إنتاج النفط في السودان.

وأضافت أن الهجوم تزامن مع تحركات لقوات الدعم السريع باتجاه مواقع عسكرية بالقرب من اللواء 90 مشاة.

وتشير التقديرات الأولية إلى سقوط ضحايا مع استمرار التوتر الأمني في المنطقة.

ووفق الموقع، يُعد حقل هجليج من أهم حقول النفط في السودان، وقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مواجهات مسلحة بسبب موقعه الحيوي وقربه من حدود ولايات تشهد توترات متكررة.

يأتي وسط تقارير تتحدث عن أن شركة البترول الوطنية الصينية طلبت بموجب خطاب رسمي عقد اجتماع مع الحكومة السودانية خلال الشهر الحالي لبحث الإنهاء المبكر لأنشطة "اتفاقية تقاسم الإنتاج" و"اتفاقية خط أنابيب النفط الخام" في حقل "بليلة" بسبب ما أطلقت عليه "القوة القاهرة".

وكانت وزارة الطاقة والتعدين السودانية و"شركة البترول الوطنية الصينية" وقعتا في 26 سبتمبر عام 1995، اتفاقًا لتقاسم إنتاج النفط منح الأخيرة حق استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع النفط الخام المنتج من منطقة امتياز مربع "6" الواقع في منطقة "بليلة" بولاية "غرب كردفان".

ويدار الحقل بواسطة "شركة بترو إنيرجي"، وهي شركة مساهمة بين "البترول الوطنية" وشركة "سودابت" الذراع الفني والتجاري لوزارة الطاقة والنفط السودانية، وفق صحيفة التغيير السودانية .