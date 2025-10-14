أعلنت شركة طيران أبو ظبي الإماراتية، قبل أيام، عن التعاون مع القوات الجوية المصرية، لتشغيل خدمة "التاكسي الطائر" لأول مرة في مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.

وتتيح الخدمة بحسب المعلن، سرعة التنقل بين الأماكن الأثرية داخل القاهرة الكبرى لإثراء تجربة السائحين داخل مصر، وكذا الانتقال من مدينة إلى أخرى لتقليل زمن الرحلات التي يستخدم فيها وسائل النقل التقليدية.

فمع تزايد وتيرة الابتكار، ابتكرت التكنولوجيا الحديثة مشروع "التاكسي الطائر" كإحدى أهم التقنيات المتقدمة في مجال النقل الصديق للبيئة، الذي بدوره سيختصر المسافات بشكل أسرع. لم يعد هذا المفهوم مجرد خيال علمي، بل أصبح حقيقة قريبة في العديد من العواصم الكبرى.

ونستعرض في السطور التالية أبرز التفاصيل عن التاكسي الطائر..

*قيادة ذاتية ومحركات كهربائية هادئة

يتميز التاكسي الطائر بسهولة الاستخدام نظرًا لكونه ذاتي القيادة، إذ يكتفي الراكب بالصعود واختيار الوجهة عبر شاشة تفاعلية، لينطلق تلقائيًا نحو الموقع المطلوب. وقد صُمم التاكسي بمقعدين لنقل الركاب، ويعمل غالبًا بمحركات كهربائية لخفض الضجيج، ما يجعله مثاليًا للتنقل الهادئ بين الأبنية وداخل المدن.

*التجربة الأولى من نوعها

تُعد دبي السباقة في اختبار تقنية "التاكسي الطائر" أو المركبات الجوية ذاتية القيادة، وذلك عام 2017، عندما استضافت أولى الرحلات التجريبية في العالم لمركبة كهربائية ذات إقلاع وهبوط عمودي (EVTOL) دون طيار. هذا النوع من المركبات، الذي تسعى الإمارات لدمجه ضمن أحدث تقنياتها للنقل، يشبه مروحية صغيرة بمقعدين، ويعتمد في تصميمه على عدة مراوح (قد يصل عددها إلى ثماني عشرة مروحة أو أكثر) موزعة على هيكل علوي لتحقيق الثبات والتحليق.

وتوالت الابتكارات بين أكثر من عشر شركات من أوروبا وأمريكا، وفي سياق هذه المنافسة العالمية حققت الصين إنجازًا بارزًا، عندما حصلت شركتها EHang على أول شهادة صلاحية طيران في أواخر عام 2023، في خطوة نحو التشغيل التجاري للتاكسي الطائر، ثم لحقت بها أمريكا وفرنسا في مجال تطوير هذه التقنية.

*أماكن تواجد التاكسي الطائر

أتاحت العديد من الدول استخدام التاكسي الطائر، محددة له مواقع للانتشار، ومن أبرز الدول التي استخدمته فعليًا المملكة العربية السعودية، حيث اعتمدته كوسيلة نقل سريعة لحجاج بيت الله الحرام، خصوصًا في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وذلك ضمن خطة المملكة لتحقيق الاستدامة في النقل وفق رؤية 2030.

كما أطلقت رواندا مؤخرًا أول تاكسي جوي كهربائي ذاتي الطيران في إفريقيا، وكانت أول رحلة عامة من نوعها خلال العرض التجريبي المباشر في قمة أفريقيا للطيران 2025 في كيغالي، بهدف تقليل الازدحام المروري وتعزيز النقل المستدام.

*استخدام التاكسي الطائر في مصر

أعلنت شركة طيران أبو ظبي عن إطلاق خدمة “إير تاكسي”، بالتعاون مع القوات الجوية المصرية، وقد تم بالفعل توقيع اتفاقيات مع شركات “أورا”، و”مهرجان الجونة السينمائي”، و”بلو سكاي للسياحة”، و”الهانوف للسياحة”، و”ترافكو”. وتستهدف الخدمة الشركات السياحية ورجال الأعمال والتنقل بين المدن الساحلية، بما يسهم في تسهيل الحركة بين المدن الرئيسية والمناطق الحيوية في القاهرة.

*أسعار رحلات التاكسي الطائر

تتراوح أسعار الرحلات بين 200 دولار للمسافات القصيرة داخل القاهرة و1500 دولار للوجهات البعيدة، مثل: شرم الشيخ، الغردقة، والجونة. ويتوقع أن يستغرق زمن الرحلة الجوية من القاهرة إلى الساحل الشمالي نحو ساعة واحدة، وإلى واحة سيوة حوالي ساعة ونصف.

ومن المؤكد أن استخدام هذه التقنية الحديثة في مجال النقل سيكون سابقة فريدة، سواء على الصعيد الاقتصادي ومجال الرحلات والسياحة، أو على الصعيد التقني، بفضل مزاياها المتميزة وقدرتها الكبيرة على اختصار الزمن والمسافات.