تأجيل محاكمة المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة في اللبيني لـ31 ديسمبر الجاري

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونصف، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة، والتخلص منهم بمساعدة عامل داخل مدخل عقار بمنطقة اللبيني لـ 31 ديسمبر الجاري، لانتداب محامي للمتهم.

وتغيبت أسرة الضحايا عن جلسة اليوم، وطالب دفاع أسرة الأطفال، المحامي محمد كساب، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم ليكون ردعًا عامًا لما ارتكبه بحق الأطفال، منضمًا للنيابة العامة في طلباتها، ومدعيًا مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة المتهم "أحمد.م" – صاحب محل أدوية بيطرية – إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والتزوير في أوراق حكومية تخص الأم كونه ادعى أنه زوجها، وإخفاء جثث الأطفال الثلاثة، وحيازة عقاقير طبية كيميائية، كما وجهت النيابة تهمة الإشتراك في إخفاء الجريمة للمتهم الثاني وهو صديق المتهم الأول وعامل معه في المحل.

وكان قسم شرطة الهرم بالجيزة قد تلقّت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثماني طفلين، أحدهما كان في حالة إعياء شديدة وتوفي في وقت لاحق بمنطقة فيصل بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنه مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، ومقيم بالجيزة.

فيما تمكّنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل الصغير من مياه الترعة، وتم نقل جثمانه وأشقائه الثلاثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنهم لاحقًا.