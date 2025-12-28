سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يخوض الزمالك اختبارًا مهمًا عندما يواجه بلدية المحلة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، في لقاء يسعى خلاله الأبيض إلى تأكيد جاهزيته ومواصلة الدفاع عن لقبه المحلي.

ويدخل الزمالك المباراة بدافع قوي لتحقيق الفوز، خاصة بعد تعثره في اللقاء الأخير أمام سموحة ضمن منافسات كأس الرابطة، حيث يطمح الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف إلى إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات واستعادة ثقة الجماهير.

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم إيشو - محمود حمدي الونش - السيد أسامة - عمر جابر

خط الوسط: محمود جهاد - ناصر ماهر - محمد حمد

خط الهجوم: خوان بيزيرا - ناصر منسي - أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: مهدي سليمان - علي عبد المجيد - بارون أوشينج - محمد إبراهيم - سيف جعفر - أحمد صفوت - أنس وائل - حازم أسامة - عدي الدباغ.

من جهته، يدخل فريق بلدية المحلة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد شوقي

خط الدفاع: محمد عوض - محمود علاء - محمد طارق - مؤمن عبد ربه

خط الوسط: محمد حجازي - إبراهيم شتا - زياد طارق - مؤمن إبراهيم

خط الهجوم: محمد خالد فليكس - صديق محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فريق بلدية المحلة كل من: محمود عبد العزيز - محمد حجازي - محمد الصباحي - إسلام مرزوق - سعد السيد - حسام حسن - أحمد صلاح - بلال جمال - جوشوا.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام بلدية المحلة، خلال السطور المقبلة: