«ببصمة صلاح» مصر لا تقهر في كأس أمم أفريقيا

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على عدد من الظواهر الرقمية المميزة لمنتخب مصر وقائده محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة أنجولا، غدا الإثنين، في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا بالمغرب.

كان منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ16 بعدما استهل مشواره بفوزين على زيمبابوي بنتيجة 2-1 وجنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، بينما اكتفى منتخب أنجولا بنقطة من تعادل أمام زيمبابوي وخسارة أمام جنوب أفريقيا.

وكان صلاح صاحب هدف فوز مصر في أول مباراتين من النسخة 35 لكأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

أشار "كاف" في تقريره إلى أن منتخب مصر تجاوز دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية للمرة العشرين في تاريخه، وتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الثامنة على التوالي، وحقق فوزين متتاليين في كأس الأمم للمرة الأولى منذ دور المجموعات في نسخة 2021 بالكاميرون، بتغلبه على غينيا بيساو والسودان.

وأضاف أيضا أن المنتخب المصري لم يخسر في آخر 12 مباراة له في كأس الأمم محققا (5 انتصارات و7 تعادلات)؛ وكانت آخر هزيمة له في اللعب المفتوح أمام نيجيريا في الجولة الأولى بنسخة 2021 بالكاميرون

وقبل مواجهة أنجولا، سجل منتخب "الفراعنة" في كل من مبارياته الست الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية، وهي أطول سلسلة تهديفية لهم منذ تسجيلهم في ثماني مباريات متتالية بين نسختي 2017 و2019.

في المقابل استقبلت شباك منتخب مصر أهدافًا في خمس مباريات متتالية قبل أن يحافظ على نظافة شباكه أمام جنوب إفريقيا، كما حافظ أبطال أفريقيا 7 مرات على رصيدهم خاليا من الهزائم في آخر 5 مباريات بمرحلة المجموعات، محققين فوزين وثلاثة تعادلات.

وتبقى الخسارة أمام نيجيريا في المباراة الافتتاحية لبطولة 2021 هي الهزيمة الوحيدة في آخر 24 مباراة لمصر في دور المجموعات.

وسجل محمد صلاح هدف مصر الوحيد أمام جنوب أفريقيا من ركلة جزاء؛ وقد سجل المنتخب المصري جميع ركلات الجزاء الأربع التي احتُسبت له في المباريات منذ عام 2010.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده إلى 9 أهداف في كأس الأمم، خلال مشاركته في 21 مباراة مختلفة أمام 9 منتخبات، ليصبح ثالث أفضل هداف لمصر في البطولة، بعد حسن الشاذلي (12 هدفًا) وحسام حسن المدير الفني (11 هدفًا).

ونوه "كاف" أن منتخب مصر لا يعرف الخسارة ببصمة أهداف محمد صلاح، مشيرا إلى أن نجم ليفربول سجل أهدافه التسعة في 9 مباريات مختلفة انتهت بـ 8 انتصارات لمصر مقابل تعادل وحيد.

وسجّل صلاح في مباراتي مصر في البطولة، وهي المرة الثانية التي يُسجّل فيها في مباراتين متتاليتين في كأس الأمم الأفريقية، ولكن لم يسبق له أن سجّل في ثلاث مباريات متتالية في المونديال القاري.

جاءت أهداف صلاح في كأس الأمم خلال خمس نسخ مختلفة من البطولة، ليصبح بذلك أول لاعب مصري يُسجّل في خمس نسخ من النهائيات، وبات ثاني لاعب مصري يسجل في أول جولتين من البطولة بعد مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي الذي حقق هذا الإنجاز في النسخة الماضية 2023 بكوت ديفوار.